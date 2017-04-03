Губернатор Борис Дубровский дал старт всероссийской акции "Георгиевская ленточка"

Автор: КР от Сегодня, 15:36 Категория: Даты

Сегодня перед заседанием правительства Челябинской области представители всероссийского движения "Волонтёры Победы" вручали всем его участникам и приглашённым георгиевские ленточки. Борис Дубровский также вошёл в зал с чёрно-оранжевой ленточкой на лацкане пиджака и начал заседание со вступительного слова о всероссийской патриотической акции.

– Эта акция – знак благодарности и глубокого уважения к тем людям, которым мы обязаны возможностью и счастьем жить и работать в свободной России. С полным пониманием своей ответственности за её настоящее и будущее, – подчеркнул глава региона.

В Кыштымском городском округе также активно поддержали эту акцию. Георгиевские ленточки будут раздаваться горожанам в период проведения 1 мая легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Кыштымский рабочий»в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Некоторые горожане уже сейчас носят эти символы Победы. По информации директора ДК «Победа» Владимира Гузынина, символами Победы будут обеспечены все радиозаводчане, которые будут участвовать в шествии 9 Мая.

Напомним, впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году. В 2016 году волонтёры Победы раздали около 20 миллионов символических ленточек.