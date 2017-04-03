В Кыштыме изменён формат губернаторского приёма участников Великой Отечественной войны

Автор: КР от Сегодня, 14:13 Категория: Даты

В прошлом году в наш город на губернаторский приём приезжали ветераны из всех соседних муниципалитетов. Но, как сказала сайту «КР» председатель совета ветеранов Кыштымского городского округа Нина Каданцева, людям преклонного возраста тяжело даётся дорога, поэтому приём от лица губернатора Челябинской области Бориса Дубровского главы городов и районов будут проводить каждый на своей территории.

В Кыштыме губернаторский приём 3 мая впервые состоится в красивом банкетном зале над зданием ЗАГС на улице К. Либкнехта. Здесь соберутся 35 ветеранов, включая 10 участников войны. По видеосвязи с праздником их поздравит губернатор Борис Дубровский. Почётных гостей ожидает концертная программа и угощение.

В Кыштымском городском округе на сегодня проживают 22 участникам Великой Отечественной войны и 233 труженика тыла.