Старшему поколению Кыштыма вручат георгиевские ленточки в виде светящейся броши
Автор: КР от Сегодня, 13:46 Категория: Даты
Идею дополнить классическую оранжево-чёрную ленточку светоотражающим элементом предложила инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. Завтра в управлении по делам образования учитель труда из пятой школы Татьяна Карташова проведёт для своих коллег мастер-класс по изготовлению праздничной броши.
Накануне Дня Победы воспитанники детского сада № 18 и кадеты второй школы, взявшись за руки, выйдут на улицы Кыштыма. Кадеты наденут парадную форму, а головным убором дошколят станет военная пилотка. Дети, сопровождаемые сотрудниками ГИБДД, подарят сделанные педагогами аксессуары людям преклонного возраста и помогут прикрепить их к одежде в области сердца.
Как пояснила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, эта акция призвана показать заботу младшего поколения о наших ветеранах. Георгиевская ленточка – символ благодарности за Победу в Великой Отечественной войне, а светоотражающий элемент сможет защитить дедушек и бабушек на дорогах в тёмное время суток.
Комментарии
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