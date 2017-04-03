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В Кыштыме в период праздничных мероприятий ряд улиц перекроют большегрузными машинами

Автор: КР от Вчера, 17:43 Категория: Даты

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Сегодня заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук провела заседание оргкомитета по праздничным мероприятиям в честь Дня Победы. В том числе обсуждались меры безопасности, за которые отвечает межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский».

 

Как сообщил на заседании оргкомитета начальник полиции, подполковник Юрий Добрецкий, в этом году муниципальным отделам МВД рекомендовано больше внимания уделять блокированию дорог, примыкающих к маршрутам  массовых шествий и к площадкам, где проводятся митинги и общественные мероприятия.

 

Наиболее уязвимыми были названы улицы Садовая, Республики, Калинина, К. Либкнехта. Они выходят на места скопления кыштымцев 1 мая в период  проведения легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Кыштымский рабочий», а 9  Мая – во время митинга и шествий.

 

Названные улицы предложено перекрывать большегрузными машинами. Как нетрудно догадаться, эти меры предосторожности обусловлены терактами, которые прокатились по странам Европы, когда преступники, калеча и убивая людей, врывались на машинах в толпы прохожих.

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