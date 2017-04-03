В Кыштыме продолжается установка памятников умершим участникам Великой Отечественной войны

Автор: КР от Сегодня, 11:50 Категория: Даты

В прошлом году их было установлено 15, в позапрошлом – 30. Как сказала сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью Марина Трегубова, в нынешнем году за счёт средств областного бюджета будут установлены ещё 15 мраморных надгробий.

Речь идёт о ветеранах войны, умерших до 12 июня 1990 года. В настоящее время в Кыштымском городском округе в очереди на бесплатную установку памятников стоят 90 родственников фронтовиков. В среднем изготовление памятника с установкой обходится областному бюджету в сумму свыше 11 тысяч рублей.

По желанию родственников на каменной плите могут быть выгравированы православный крест, звезда, надпись «От правительства Челябинской области». При оформлении плит учитываются и другие индивидуальные просьбы.

Как правило, установкой плит подрядные организации занимаются в летний период.