В Кыштыме продолжается установка памятников умершим участникам Великой Отечественной войны
Автор: КР от Сегодня, 11:50 Категория: Даты
В прошлом году их было установлено 15, в позапрошлом – 30. Как сказала сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью Марина Трегубова, в нынешнем году за счёт средств областного бюджета будут установлены ещё 15 мраморных надгробий.
Речь идёт о ветеранах войны, умерших до 12 июня 1990 года. В настоящее время в Кыштымском городском округе в очереди на бесплатную установку памятников стоят 90 родственников фронтовиков. В среднем изготовление памятника с установкой обходится областному бюджету в сумму свыше 11 тысяч рублей.
По желанию родственников на каменной плите могут быть выгравированы православный крест, звезда, надпись «От правительства Челябинской области». При оформлении плит учитываются и другие индивидуальные просьбы.
Как правило, установкой плит подрядные организации занимаются в летний период.
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