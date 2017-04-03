В Кыштыме бойцы студенческого отряда будут нести вахту памяти

Автор: КР от Сегодня, 15:06 Категория: Даты

В дни майских праздников такие караулы – их ещё называют вахтами памяти – будут организованы у мемориалов воинской славы. На вахту бойцы строительного, педагогического и сельскохозяйственного отрядов Кыштымского городского округа будут заступать в парадной форме – целинках.

С 1 мая вахты памяти появятся около Вечного огня, у памятников труженикам тыла «Рабочий» и танкистам – добровольцам.

Кыштымские бойцы студенческого отряда присоединились к вахте памяти три года назад. Помимо патриотического воспитания молодёжи, такие акции направлены ещё и на изучение истории о памятниках и мемориалах воинской славы, расположенных в округе.