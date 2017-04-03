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В Кыштыме пассажиры маршрутных такси станут участниками необычной экскурсии

Автор: КР от Вчера, 14:59 Категория: Даты

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Как сообщила сайту «КР» директор Центра развития туризма Кыштымского городского округа Алина Шмарина, 5 и 6 мая экскурсовод вместе с пассажирами сядет в маршрутное такси № 8, которое следует от остановки «1-я Южная» до медеэлектролитного завода. По пути следования в район Нижнего Кыштыма гид расскажет им с помощью микрофона об истории нашего города в годы Великой Отечественной войны и о трудовом подвиге наших земляков.

 

По этому маршруту расположены памятники и мемориалы, посвящённые этой войне. Речь идёт о стоящем перед Дворцом культуры «Победа» памятнике «Рабочий», памятнике танкистам-добровольцам на улице Ленина, мемориале «Вечный огонь» в центральной части города и танке Т-34, являющемся памятником кыштымцам, погибшим в боях Великой Отечественной войны.

 

Поведает гид и о гимназии, куда в годы войны из Ленинграда был эвакуирован педагогический институт имени Александра Герцена. Всем пассажирам маршрутного такси во время экскурсии раздадут георгиевские ленточки.

 

В рамках празднования Дня Победы с 25 апреля по 15 мая в Кыштыме пройдут экскурсии для школьников, воспитанников детских садов и студентов. Им расскажут об истории памятника танкистам-добровольцам, установленного на улице Ленина рядом с домом, в котором проходило формирование добровольческого танкового корпуса. После этого экскурсовод пригласит всех в музей местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Там откроется выставка, посвящённая Великой Отечественной войне. Среди представленных экспонатов будут и личные вещи кыштымцев – Героев Советского Союза Леонида Каскова и Александра Петелина.

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