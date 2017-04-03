В Кыштыме пассажиры маршрутных такси станут участниками необычной экскурсии
Автор: КР от Вчера, 14:59 Категория: Даты
Как сообщила сайту «КР» директор Центра развития туризма Кыштымского городского округа Алина Шмарина, 5 и 6 мая экскурсовод вместе с пассажирами сядет в маршрутное такси № 8, которое следует от остановки «1-я Южная» до медеэлектролитного завода. По пути следования в район Нижнего Кыштыма гид расскажет им с помощью микрофона об истории нашего города в годы Великой Отечественной войны и о трудовом подвиге наших земляков.
По этому маршруту расположены памятники и мемориалы, посвящённые этой войне. Речь идёт о стоящем перед Дворцом культуры «Победа» памятнике «Рабочий», памятнике танкистам-добровольцам на улице Ленина, мемориале «Вечный огонь» в центральной части города и танке Т-34, являющемся памятником кыштымцам, погибшим в боях Великой Отечественной войны.
Поведает гид и о гимназии, куда в годы войны из Ленинграда был эвакуирован педагогический институт имени Александра Герцена. Всем пассажирам маршрутного такси во время экскурсии раздадут георгиевские ленточки.
В рамках празднования Дня Победы с 25 апреля по 15 мая в Кыштыме пройдут экскурсии для школьников, воспитанников детских садов и студентов. Им расскажут об истории памятника танкистам-добровольцам, установленного на улице Ленина рядом с домом, в котором проходило формирование добровольческого танкового корпуса. После этого экскурсовод пригласит всех в музей местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Там откроется выставка, посвящённая Великой Отечественной войне. Среди представленных экспонатов будут и личные вещи кыштымцев – Героев Советского Союза Леонида Каскова и Александра Петелина.
Комментарии
Житель Кыштыма продавал баранов, а угодил в ловушку к мошенникам (Кирилл Мазур)
помни-преступность не имеет национальности >>>
В Кыштыме главным редакторам газет Челябинской области раскрыли секреты, как управлять конфликтами (Горожанин)
Интересно, кто так решил Уж не самого ли автора статейки, в которой вместо нормального, по существу, освещения весьма не простой темы "власть-СМИ-конфликты" льётся сладенький сиропчик о "кукурузе- >>>
Кыштымские хирурги осваивают современные методики проведения операций (Гость гость)
Это очень хорошо В Челябинске на такую операцию очередь на полгода вперёд Рад за Кыштым Действительно менее травматично и восстановление быстрее >>>
В Кыштыме главным редакторам газет Челябинской области раскрыли секреты, как управлять конфликтами (9193022937)
Ваше ёрничество неуместно Всегда такие семинары проводятся за счёт редакций и спонсоров >>>
В Кыштыме главным редакторам газет Челябинской области раскрыли секреты, как управлять конфликтами (Горожанин)
Многих интересовало взаимодействие власти и средств массовой информации От администрации Кыштымского городского округа каждый участник «Кукурузы» получил сладкий подарок – миниатюрный торт После >>>
Все комментарии