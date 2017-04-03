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В Кыштыме 9 Мая в Бессмертном полку пройдут представители многих семей

Автор: КР от Сегодня, 16:09 Категория: Даты

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Эта акция зародилась в 2007 году. Кыштымский городской округ подключился к ней в 2015-м. В прошлом году, по скромным подсчётам, в колонне единым строем прошли около 500 кыштымцев. Почти все несли фотографии своих родных и близких – тех,  кто защищал Родину на фронтах Великой Отечественной войны и самоотверженно трудился в тылу.

 

До Дня Победы остаётся чуть больше месяца. Как сказала сайту «КР» начальник управления  по работе с общественными организациями  и молодёжью Марина Трегубова, тем, кто будет участвовать в акции  «Бессмерный полк», сейчас самое время побеспокоиться о штендерах – табличках с фотографиями участников войны.

 

  В Кыштыме заказать штендер можно в отделе «Зебра» на втором этаже Универмага в центре горда. Такие же услуги оказывает фирма «Парус», которая базируется на третьем этаже в торговом доме «Гермес» на улице Республики, 17. Оформить фотографию для участия в шествии поможет и рекламное агентство в типографии на улице Советская, 5.

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