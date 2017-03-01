В Кыштыме объявлен конкурс на лучшие логотип и слоган к юбилею города
Автор: КР от Вчера, 11:26 Категория: Даты
Положение об этом конкурсе появилось на сайте администрации Кыштымского городского округа ровно в 17 часов 17 марта 2017 года. И ровно две недели есть у жителей нашего города для предоставления на суд жюри своих работ.
Как логотип, так и слоган должны содержать число «260», отображать традиции и природные условия Кыштыма, а также образно отражать слова и словосочетания: «малая родина», «прошлое», «настоящее», «будущее», «движение», «Демидов», «развитие», «традиции», «Кыштым», «династия», «тихое зимовье», «город талантов», «город – труженик», «дом».
Организаторы конкурса предъявляют определённые требования для дизайн-макетов логотипа. Так, они принимаются в электронном виде, в форматах jpg, gif или png. Подробнее об этом – в самом в положении. Вне конкурса принимаются и логотипы, нарисованные от руки. В дальнейшем они станут экспонатами тематической выставки.
Что касается слогана, то он не должен превышать пяти слов. Кроме того, фраза должна быть яркой и запоминающейся.
Заявку на участие в конкурсе можно подать в рабочие дни до 3 апреля с 8:00 до 17:00 в 309-й кабинет администрации Кыштымского городского округа: площадь Карла Маркса, 1. Также её можно отправить на электронный адрес tabakovagold@mail.ru. Телефон для справок 8 (35151) 4-29-13.
Победителей объявят 11 апреля – в День муниципальной символики.
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