В Кыштыме борцы со взяточничеством и фальшивомонетчиками на юбилей своей службы пригласили бывших тяжеловесов
Автор: КР от Вчера, 16:12 Категория: Даты
Начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Добрецкий
вручает медаль «80 лет службе ОБХСС-ЭБиПК» начальнику отдела Аюбу Абатаеву
Вчера в банкетном зале Ледового дворца состоялся торжественный вечер в честь 80-летия со дня образования отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции, в прошлом известного как ОБХСС.
Нынешних и бывших сотрудников этого подразделения поздравил начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Добрецкий. В честь юбилея он прикрепил к лацканам пиджаков начальника отдела Аюба Абатаева, старшего оперуполномоченного Кирилла Людиновскова, оперуполномоченного Алексея Пестова медали «80 лет службе ОБХСС-ЭБиПК». Все трое и представляют в Кыштыме борцов с преступлениями в сфере экономики.
Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева
К поздравлению виновников торжества присоединились глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, глава Карабашского городского округа Олег Буданов, прокурор города Кыштыма Дмитрий Хиноверов. На юбилейный вечер были приглашены и бывшие руководители кыштымской службы по борьбе с экономическими преступлениями, подполковники милиции в отставке: Борис Фрайс прилетел из Омска, Юрий Мякишев – из Москвы, Андрей Девятков – из Санкт-Петербурга.
Ветераны службы (слева направо) Борис Фрайс, Александр Баланцов,
Юрий Мякишев и Андрей Девятков
Украсили торжество выступления танцоров и вокалистов. Вечер скрасили саксофон и скрипка. Теперь отдохнувшие полицейские с ещё большим стремлением ринутся в бой с преступностью.
В прошлом году представители этой службы выявили 21 тяжкое преступление экономической направленности. Совместно с отделением УФСБ России по Челябинской области в Кыштыме возбудили уголовное дело в отношении высокопоставленного лица карабашской администрации за превышение должностных полномочий.
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