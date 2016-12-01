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Огнеборцы Кыштыма планируют завершить ремонт спортивного зала ко Дню спасателя

Автор: КР от Сегодня, 16:54 Категория: Даты

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В преддверии профессионального праздника – Дня спасателя, который отмечается 27 декабря,  в 38 пожарно-спасательной части, расположенной в Кыштыме, побывал начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко. Он оценил условия, в которых работают огнеборцы.  В недавнем прошлом они вызывали нарекания областного руководства. Начальник управления убедился в том, что большинство замечаний устранены.

 

Косметическому ремонту подверглись комнаты отдыха радиотелефонистов, приёма пищи и психологической разгрузки, приёмная, пункт связи части, кабинет старшего водителя, слесарная мастерская. Получил новый облик и гараж боевых машин.

 

Исполняющий обязанности начальника 38-й  пожарно-спасательной части Андрей Раскостов заверил руководителя в том, что к 27 декабря будет завершён ремонт спортивного зала, необходимого для поддержания  хорошей рабочей формы бойцов отряда. «Праздник мы постараемся провести уже в качественно новых помещениях подразделения», – подчеркнул он.

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