Огнеборцы Кыштыма планируют завершить ремонт спортивного зала ко Дню спасателя

Автор: КР от Сегодня, 16:54 Категория: Даты

В преддверии профессионального праздника – Дня спасателя, который отмечается 27 декабря, в 38 пожарно-спасательной части, расположенной в Кыштыме, побывал начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко. Он оценил условия, в которых работают огнеборцы. В недавнем прошлом они вызывали нарекания областного руководства. Начальник управления убедился в том, что большинство замечаний устранены.

Косметическому ремонту подверглись комнаты отдыха радиотелефонистов, приёма пищи и психологической разгрузки, приёмная, пункт связи части, кабинет старшего водителя, слесарная мастерская. Получил новый облик и гараж боевых машин.

Исполняющий обязанности начальника 38-й пожарно-спасательной части Андрей Раскостов заверил руководителя в том, что к 27 декабря будет завершён ремонт спортивного зала, необходимого для поддержания хорошей рабочей формы бойцов отряда. «Праздник мы постараемся провести уже в качественно новых помещениях подразделения», – подчеркнул он.