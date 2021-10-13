В Кыштыме с почестями похоронили участника Великой Отечественной войны Василия Архиповича Ламанова, останки которого недавно обнаружили в Крыму

Сегодня, 19:40 Категория: Даты

186

0

Вчера у мемориала Вечного огня состоялся митинг, посвящённый захоронению останков солдата Великой Отечественной войны. В митинге приняли участие представители администрации округа, школьники, кадеты школы № 4, неравнодушные жители города.

Война нам оставила раны, не заживающие до сих пор. Родимая земля по сей день отдаёт тяжкие свидетельства войны. Спустя много лет ещё один советский солдат прибыл на родину – Василий Архипович Ламанов 1914 года рождения.

– 76 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Каждый год мы приходим сюда, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с полей сражения, – сказала в своём обращении глава округа Людмила Шеболаева.– Их было пятеро в большой, дружной, трудолюбивой семье Архипа Ивановича и Марии Иосифовны Ламановых. Три брата и две сестры. Брат Пётр героически сражался в Чехословакии, погиб и захоронен там. Другой брат, Владимир, ушёл на фронт 18-летним юношей, погиб и захоронен в Кировоградской области. Сёстры Анна и Валентина трудились в тылу. Сейчас их нет в живых. Василий был самым старшим и первым ушёл на фронт. Родные получили всего одну весточку от него. И он считался пропавшим без вести. Имена двух братьев высечены на гранитной плите у Вечного огня. Когда пришло известие о том, что найдены останки бойца из Кыштыма силами поискового отряда из Татарстана, это прозвучало как набат памяти. Низкий вам поклон. Набат памяти звучит как напоминание о том, что ничего нет краше и лучше на земле, чем мир.

Ак-Монайский перешеек, находящийся в самой узкой части Керченского полуострова, стал местом ожесточённых боёв в годы Великой Отечественной войны. Здесь, с декабря 1941 года по май 1942 года, наши войска героически сражались против фашистких захватчиков. Именно там героически погиб Василий Ламанов. И сейчас он вернулся на родную землю, откуда он был призван в ряды Красной Армии.

– То уникальное событие, участниками которого мы являемся, вызывает очень много разных чувств. С одной стороны, это горечь и боль, потому что мы мысленно возвращаемся к той страшной эпохе, с другой – это гордость за нашего земляка, который отдал самое дорогое, свою жизнь ради спасения нашей родины. Благодаря ему мы сегодня имеем возможность жить, трудиться, воспитывать детей и внуков, – сказал почётный гражданин города, ветеран боевых действий в Афганистане, священник Михаил Чирков.– Сегодня я испытываю радость, которую испытывают его родные. Столько лет они ждали известий о нём. Мне недавно удалось пережить такую же радость, когда нашёл своего деда, который погиб в 1942 году и считался без вести пропавшим, и побывал на братской могиле.

Внучатый племянник красноармейца Василия Ламанова Евгений Юрин выразил огромную благодарность людям, которые свою жизнь посвящают тому, чтобы безымянный солдат обрёл имя, а именно – сотрудникам поискового отряда «Татнефть» и Крымскому республиканскому объединению поисковых отрядов «Отчизна». Отдельное спасибо он выразил Наталье Дзюба, которая прочла солдатский медальон и организовала поиски бойца, а также администрациям города Нижнекамска и Кыштымского городского округа.

После минуты молчания все участники митинга возложили красные гвоздики к Вечному огню. Под звуки военного духового оркестра делегация с останками бойца Василия Ламанова отправилась к месту воинского захоронения нашего земляка на городском кладбище.