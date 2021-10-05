В Кыштыме отпраздновали День мудрого человека

Вчера, 12:01 Категория: Даты

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В ДК «Победа» собрались пожилые люди нашего города – все, кто молод душой и, несмотря на почтенный «золотой» возраст, продолжают вести активный образ жизни.

В фойе устроили дефиле, а вокальный ансамбль «Белая черёмуха» посёлка Тайгинка создавал праздничное настроение своим зажигательным репертуаром. Председатель общественной организации ветеранов культуры Людмила Скороходова прочитала стихи собственного сочинения.

На сцене Дворца культуры чествовали активных пенсионеров.

– Это один из самых тёплых задушевных праздников, когда люди молодого поколения могут сказать слова благодарности своим родителям, бабушкам, дедушкам за их поддержку, опыт и мудрость, – сказала председатель Совета ветеранов Кыштымского городского округа Нина Каданцева. – Кроме того, это день общественного признательности к людям старшего поколения. Желаем здоровья, душевной молодости, уюта в семье, внимания родных и близких.

Премии Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное признание» за многолетний труд и активное участие в общественной жизни были вручены ветеранам труда Марине Миляевой и Леониду Кузнецову.

Также активистам были вручены почётные грамоты и благодарственные письма главы округа и Собрания депутатов, областного совета ветеранов.

– Вы, наше старшее поколение, своей жизнью действительно заслужили слова уважения. Вам выпала лихая доля. Вы достойно восстанавливали экономику нашей страны в послевоенное время. Всей своей жизнью показываете пример молодому поколению, – сказал в своём приветствии первый заместитель главы округа Пётр Мошкин.

Музыкальным подарком мудрым людям в рамках областного музыкального фестиваля стал концерт солистов Челябинской государственной филармонии – лауреатов международных конкурсов Натальи Кралиной (сопрано), Ольги Смоленской (скрипка), Натальи Гущиной (рояль). В программе прозвучали вокальные и инструментальные миниатюры, музыкальные пейзажи, звуковыми красками, рисующие первозданные картины природы, воссоздающие птичьи трели и голоса леса.