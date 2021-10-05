Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В России впервые отметят День отца

Сегодня, 10:05 Категория: Даты
266
0

Об этом сообщает ИА «Первое областное».

 

В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей в России учреждён новый праздник. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным.

 

Ранее с такой инициативой выступил Минтруд. В ведомстве отметили, что введение праздника обусловлено статьёй 72 в поправках к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.

 

В 2021 году праздник приходится на дату 17 октября.

Поделиться публикацией

Теги: Россия День отца праздник Владимир Путин

Похожие публикации:

В Кыштыме подано уже пять заявлений на маткапитал за первенца

Дмитрий Медведев: «Правительство России уходит в отставку»

Алексей Текслер представит Челябинскую область президентам других стран

В Кыштыме для воспитанников приюта устроили праздник в честь Дня семьи, любви и верности

Минздрав доложил о росте средней продолжительности жизни в России

Комментарии:

Добавить