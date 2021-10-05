В России впервые отметят День отца

Сегодня, 10:05 Категория: Даты

266

0

Об этом сообщает ИА «Первое областное».

В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей в России учреждён новый праздник. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным.

Ранее с такой инициативой выступил Минтруд. В ведомстве отметили, что введение праздника обусловлено статьёй 72 в поправках к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.

В 2021 году праздник приходится на дату 17 октября.