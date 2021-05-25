Кыштым празднует День пограничника

Вчера, 16:08 Категория: Даты

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В честь Дня пограничника в Кыштыме собралась колонна пограничников, которая совершила шествие по центру города.



В составе колонны маршем прошло более 150 кыштымцев. Среди них ветераны афганской войны, все, кто служил в пограничных войсках, а также их семьи. Колонна направилась от детской библиотеки им. Чуковского к Вечному огню. Весь путь пограничники сопровождали песней «А на плечах у нас зеленые погоны».



После возложения цветов у Вечного огня участники шествия снова построились колонной, и, запевая песню, последовали к памятнику пограничнику. Здесь их с поздравлениями ожидала глава города Людмила Шеболаева , военный комиссар Кыштымского городского округа Алексей Щедрин и артисты Народного дома.



Людмила Шеболаева поздравила пограничников, и предложила назвать собаку из монумента Мухтаром. Следующим с поздравительной речью выступил председатель кыштымского совета ветеранов воинов-афганцев Евгений Мокичев.

- Я благодарю администрацию города и завод КМО за установленный в прошлом году памятник пограничнику. Пограничные войска – это особый вид войск, те, кто встречает врага первым. Это самые универсальные войска, а когда все знания и умения пограничников помножены на героизм наших воинов, то все точно могут быть уверены, что граница на замке. Поздравляю всех пограничников с нашим праздником!- обратился к участникам мероприятия Евгений Мокичев.



- Шествие прошло на высшем уровне. Мы все были очень сплоченными. Мне кажется, такого не было даже на 100-летие пограничных войск. Для нас этот праздник значит очень много. В этот день мы, наконец, встретились с сослуживцами, чтобы окунуться в воспоминания о юности и о службе в пограничных войсках – сказал ветеран афганской войны Расим Азаубаев.