В Кыштыме зажглась «Огненная картина войны»

11-05-2021, 10:23 Категория: Даты

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Благодаря инициативе добровольцев студенческого волонтёрского центра Кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа в преддверии празднования Дня победы у мемориала «Вечный огонь» более одной тысячи свечей зажглись в виде картины.



Эта акция – дань уважения всем, кто подарил нам мирное небо над головой.

Зажечь огненную картину войны стало возможным благодаря выигранному гранту главы Кыштыма, автором которого стал студент колледжа Владимир Глазков. Именно он вышел с инициативой проведения в нашем городе патриотической акции «Огненная картина войны».

Волонтёр Мария Щеглова создала эскиз картины, который в течение двух часов более двадцати таких же неравнодушных кыштымцев – от мала до велика – воссоздавали возле «Вечного огня».

– Конечно, мы благодарны добровольцам студенческого волонтёрского центра «Горячие сердца», которые приняли самое активное участие в акции – Никитину Данилу, Беккер Анастасии, Петровой Екатерине, Полканову Роману, Чащиной Екатерине, Ермакову Даниле, Устиновой Полине, Куликову Денису, – говорит руководитель волонтёрского центра Валентина Щеглова. – Отдельная и большая благодарность Собченко Марии за отличные фотографии нашей акции. Спешим сказать спасибо Дубцовой Виктории, Щеглову Василию, двум школьникам, имена которых мы, к большому сожалению, не узнали, «серебряным волонтерам» Папуловой Галине Васильевне и Собченко Альмире Абдулловне, директору Центральной городской библиотеки Королевской Наталье Борисовне и, конечно, Трегубовой Марине Рудольфовне, Саланчук Елене Юрьевне и главе Кыштымского городского округа Шеболаевой Людмиле Александровне, которые так активно помогали нам «рисовать» нашу картину. Большое спасибо Щеглову Александру Николаевичу за помощь с транспортом в период подготовки нашей акции.