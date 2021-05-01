У южноуральцев есть еще два дня, чтобы поучаствовать в акции «Бессмертный полк онлайн»

Вчера, 21:04 Категория: Даты

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Подать заявку на участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн» и рассказать о своем герое Великой Отечественной войны можно до 7 мая.

Всего по стране к акции уже присоединилось более полумиллиона человек.Из-за ограничительных мер по коронавирусу «Бессмертный полк» в 2021 году снова пройдет в онлайн-формате. Прошлогодний пилотный проект получил хороший отклик – трансляция шла 20 дней на сайте polkrf.ru и в социальных сетях. За это время ее посмотрели более 25 миллионов человек по всему миру.

Южноуральцы еще могут подключиться к акции и почтить память своих героев, которые защищали Родину. Заявки принимаются до 7 мая на сайте https://2021.polkrf.ru/. Также можно повторить уже одобренную прошлогоднюю заявку, если она не требует корректировок и изменений.

Подтверждением регистрации служит письмо, которое придет на указанную электронную почту. В нем также будет содержаться информация о том, когда именно покажут трансляцию с вашим участником. После шествия пользователи получат фрагменты демонстрации с фотографиями близких.

По данным организаторов шествия, по численности участников акции, Южный Урал находится на 11 месте среди всех регионов, уже сейчас 12230 жителей области подали заявки.

Виртуальное шествие состоится 9 мая в 15.00 по местному времени во всех регионах России и, примерно, еще в ста странах. Трансляция будет проходить на местных телеканалах, городских экранах, в социальных сетях.