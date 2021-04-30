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В Кыштыме в День Победы трижды запустят праздничный салют

Сегодня, 08:53 Категория: Даты
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Как сообщает официальная группа администрации Кыштымского городского округа «Кыштым» Вконтакте, в этом году салют в честь Великой        Победы будут запускать одновременно на трёх площадках.

 

Девятого мая в 22 часа праздничные залпы салюта можно будет увидеть на площади около ДК «Победа», на площади перед ДК металлургов и на площади К. Маркса.

В связи с этим будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Ленина (от улицы К. Либкнехта до Калинина), по улице Интернационала, через площадь К. Маркса.

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Теги: Кыштым День Победы салют Великая Победа

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