В Кыштыме в День Победы трижды запустят праздничный салют

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Как сообщает официальная группа администрации Кыштымского городского округа «Кыштым» Вконтакте, в этом году салют в честь Великой Победы будут запускать одновременно на трёх площадках.

Девятого мая в 22 часа праздничные залпы салюта можно будет увидеть на площади около ДК «Победа», на площади перед ДК металлургов и на площади К. Маркса.



В связи с этим будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Ленина (от улицы К. Либкнехта до Калинина), по улице Интернационала, через площадь К. Маркса.