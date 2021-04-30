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В Кыштыме не будет праздничного шествия в честь Дня Победы

Сегодня, 14:17 Категория: Даты
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Как, впрочем, и в других городах Челябинской области.

 

Такое решение было принято председателем оперативного штаба по профилактике гриппа и новой коронавирусной инфекции в Челябинской области.

 

Как подтвердила сегодня сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук, в городах нашего региона, в том числе и в Кыштыме, 9-го Мая действительно не будут проводиться ни шествия, ни митинги. Какие из запланированных праздничных мероприятий останутся и в каком формате – пока неизвестно.

 

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Теги: Кыштым 9 Мая шествие запрет

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