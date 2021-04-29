Колонны «Бессмертного полка» могут пройти каждая в своём регионе

Сегодня, 12:17 Категория: Даты

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В этом году акция «Бессмертный полк» вновь пройдёт в режиме онлайн.

Как пояснила сегодня на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада-Пресс» член Центрального штаба Общероссийского движения «Бессмертный полк России» Елена Скорнякова, живое шествие перенесено на 24 июня – день Парада Победы 1945 года, но опять же – в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса.

– Поддерживая традицию, в прошлом году мы провели огромное трёхмиллионное шествие с участием 25 миллионов зрителей в онлайн-режиме. Учитывая пожелания, что регионы хотели себя увидеть своими колоннами, мы приложили максимум усилий, чтобы шествие состоялось в таком формате, – сказала Елена Скорнякова.

Руководитель регионального отделения движения «Бессмертный полк России» Игорь Белехов отметил, что заполнение заявки на участие в шествии – простая процедура. Нужно зайти на сайт «Бессмертного полка» или сразу на сайт онлайн-шествия 2021.polkrf.ru, пройти регистрацию и внести нужные сведения в анкеты. Все возникающие вопросы можно задать по телефону горячей линии 8-800-20-1945-0. Регистрация проходит с 20 апреля по 7 мая.

Виртуальный «Бессмертный полк» стартует 9 мая в 15 часов. Вещание будет проводиться с учётом местного времени региона, чтобы каждый смог увидеть своих близких. Трансляции будут вестись на телеканалах, городских экранах, в социальных сетях.