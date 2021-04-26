В Кыштыме завершилась акция «Знамя Победы»

Вчера, 16:31 Категория: Даты

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Вчера в доме культуры металлургов кыштымские школьники торжественно передали ветеранам официальный символ Победы советского народа в Великой Отечественной войне. С напутственными словами к школьникам обратились представители старшего поколения: председатель Общественной палаты Кыштымского городского округа Леонид Кузнецов, военный комиссар городов Кыштым и Карабаш Алексей Щедрин.

С февраля копия знаменитого штурмового Знамени, который в мае 1945 года был водружён над рейхстагом в Берлине, побывала в каждой школе. Патриотическая акция «Знамя Победы», организованная в нашем городе в 2016 году по инициативе Совета ветеранов Кыштымского городского округа, традиционно проводится накануне самого священного праздника – Дня Победы.