Челябинская область принимает участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

Вчера, 16:05 Категория: Даты

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9 мая 2021 года в 15 часов по местному времени во всех регионах России состоится онлайн-шествие «Бессмертный полк».

В минувшем году проект «Бессмертный полк онлайн» показал свою востребованность в обществе. Было подано порядка трёх миллионов заявок из разных стран. Трансляцию шествия посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире.

Проект вызвал значительный отклик у молодого поколения, проявляющего повышенный интерес к цифровым новациям, и у тех, кто по каким-либо причинам не может принять участие в традиционном шествии Бессмертного полка. В связи с таким высоким интересом к онлайн-шествию организаторы приняли решение провести его и в 2021 году.

Жители Челябинской области могут подать заявку на сайте проекта «Бессмертный полк» 2021.polkrf.ru/ , через социальные сети ВК vk.com/polk_app и Одноклассники ok.ru/app/polk или на сайте «Банк памяти» sber9may.ru/ , чтобы фотографии ветеранов-южноуральцев были включены в трансляцию, и они приняли участие в виртуальном шествии «Бессмертного полка».

По завершении шествия пользователи смогут получить ссылку с фрагментом онлайн-шествия в момент прохождения заявленного ветерана. Герои, поданные одним пользователем, пройдут в шествии рядом.

Заявки можно подать вплоть до 9 мая, но только авторы анкет, присланных до 7 мая, обязательно увидят в личном кабинете время прохождения своих героев в строю Бессмертного полка онлайн. По всем нюансам работы проекта можно будет получить консультацию по номеру горячей линии 8 (800) 20 -1945- 0 или по электронному адресу polkonline@polkrf.ru.

Принимая участие в шествии, вы будете заранее оповещены о времени прохождения вашего Героя в строю Бессмертного полка. Вы сможете поделиться ссылкой на точное время трансляции с родными и друзьями. Вместе сохраним память о подвигах наших героев!