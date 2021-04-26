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В Кыштыме на площадке перед радиозаводом началась установка боевого самолёта времён Великой Отечественной войны

Сегодня, 11:49 Категория: Даты
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Прямо сейчас на площадке перед радиозаводом идёт установка на специально подготовленный постамент боевого самолёта «МИГ» времён Великой Отечественной войны.

 

Как сказал сайту «КР» заместитель генерального директора по экономике радиозавода Александр Людиновсков, техника была доставлена в наш город из города Липецка. К 9 Мая возле радиозавода планируется возвести комплекс, состоящий из военной боевой техники Великой Отечественной войны.

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Теги: Кыштым радиозавод боевая техника ВОВ самолет

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