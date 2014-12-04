Кыштымцев приглашают принять участие в поэтическом марафоне в честь Дня Победы

Вчера, 15:48 Категория: Даты

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Приближается День Победы – праздник, который для нашей страны, для каждой семьи был, есть и будет святым, самым главным праздником.

Cотрудники централизованной библиотечной системы приглашают кыштымцев принять участие в поэтическом марафоне «Звучи, Памяти набат!», который состоится 8 мая в 13 часов у мемориала «Вечный огонь».

Для этого необходимо выбрать стихотворение, посвящённое Великой Отечественной войне, до 5 мая отправить заявку на электронный адрес: libkyshtym@yandex.ru., в ней указать следующую информацию: фамилия, имя, отчество, автор и название стихотворения, ваш контактный телефон. Это необходимо для согласования с организаторами марафона.

Справки по телефонам библиотеки – 4-12-14, 4-11-49.