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Кыштымцев приглашают принять участие в поэтическом марафоне в честь Дня Победы

Вчера, 15:48 Категория: Даты
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Приближается День Победы – праздник, который для нашей страны, для каждой семьи был, есть и будет святым, самым главным праздником.

 

Cотрудники централизованной библиотечной системы приглашают кыштымцев принять участие в поэтическом марафоне «Звучи, Памяти набат!», который состоится 8 мая в 13 часов у мемориала «Вечный огонь».

 

Для этого необходимо выбрать стихотворение, посвящённое Великой Отечественной войне, до 5 мая отправить заявку на электронный адрес: libkyshtym@yandex.ru., в ней указать следующую информацию: фамилия, имя, отчество, автор и название стихотворения, ваш контактный телефон. Это необходимо для согласования с организаторами марафона.

Справки по телефонам библиотеки – 4-12-14, 4-11-49.

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Теги: Кыштым День Победы Вечный огонь поэтический марафон библиотека

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