Президент России Владимир Путин объявил все дни с 1 по 11 мая выходными

Вчера, 16:04 Категория: Даты

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Об этом сегодня сообщил федеральный штаб по борьбе с коронавирусом. Ранее о длинных майских выходных главу государства попросил Роспотребнадзор.

На этой неделе сообщалось, что Министерство труда РФ изучает поступившие предложения об увеличении продолжительности майских праздников. Выходные в мае было предложено продлить в целях предупреждения распространения коронавируса. Таким образом, официально в этом году праздничные выходные дни установлены с 1 до 11 мая.

В Кремле уточнили, что майские выходные продлятся 10 дней — с 1 по 10 мая включительно. 11 мая — рабочий день.