Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Президент России Владимир Путин объявил все дни с 1 по 11 мая выходными

Вчера, 16:04 Категория: Даты
980
0

Об этом сегодня сообщил федеральный штаб по борьбе с коронавирусом. Ранее о длинных майских выходных главу государства попросил Роспотребнадзор. 

 

На этой неделе сообщалось, что Министерство труда РФ изучает поступившие предложения об увеличении продолжительности майских праздников. Выходные в мае было предложено продлить в целях предупреждения распространения коронавируса. Таким образом, официально в этом году праздничные выходные дни установлены с 1 до 11 мая.

 

В Кремле уточнили, что майские выходные продлятся 10 дней — с 1 по 10 мая включительно. 11 мая — рабочий день.

 

Поделиться публикацией

Теги: Президент май выходные

Похожие публикации:

Кыштымцам напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале

Президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля

Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей

Россияне отдыхают меньше, чем японцы

Праздники – в странах экзотики

Комментарии:

Добавить