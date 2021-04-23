В Кыштыме сегодня высажены первые «Аллеи славы»

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Фото Максима МАРИНИНОВА.

Вчера полтысячи хрупких двухлетних кедровых саженцев были доставлены в Кыштым из Златоуста. Всего в рамках патриотической акции «Аллея славы», посвящённой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в городах Челябинской области высадят 60 тысяч кедров.

Напомним, акция «Аллея славы», посвящённая 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, организована Русским географическим обществом. Её поддержали общественная организация ветеранов СОБР «Рысь-Челябинск», Следственное Управление СК России по Челябинской области и другие силовые структуры. Саженцы хвойных деревьев безвозмездно предоставлены проектом «Кедры России» из Зеленоградского кедрового питомника Калининградской области. Большую часть приспособленных к суровому климату деревьев «поселят» в горнозаводской зоне области. Для посадки привезены деревца старше двух лет, которые смогут прижиться без дополнительного ухода.

В Кыштыме старт акции был дан сегодня утром на площади возле Дворца культуры «Победа». Здесь собрались школьники, педагоги, представители предприятий и организаций Кыштымского округа.

Мероприятие открыл первый заместитель главы округа Пётр Мошкин. Он отметил значимость акции и подчеркнул необходимость чтить и помнить память погибших в Великой Отечественной войне.

О важности акции сказал и девятиклассник третьей школы, ученик кадетского класса, ефрейтор Виктор Николашкин.

– Мы чтим память наших земляков, которые ценой своей жизни завоевали для нас Победу, – сказал школьник. – Каждое посаженное дерево станет символом благодарности за их подвиг.

Участники акции возложили живые гвоздики к памятнику труженикам тыла «Урал ковал Победу». Затем состоялась раздача саженцев представителям предприятий и организаций.

Своя «Аллея славы» в память о погибших в Великой Отечественной войне появится в образовательных учреждениях округа, в учреждениях социальной сферы, на территории крупных предприятий, городской больницы.

– А мы не будем высаживать их в этом году, – говорит начальник хозяйственного бюро радиозавода Нина Пашкова. – Я считаю, что саженцы ещё достаточно малы, и им необходимо подрасти. Мы посадим их в горшочки и будем ухаживать до следующей осени, чтобы потом, подросшие и окрепшие, пересадить к монументу Скорбящей матери напротив радиозавода. Нам, кстати, выдали 50 саженцев кедра. Чтобы они хорошо прижились, важно садить их с душой и любовью.

Некоторые решили не ждать и высадить «Аллею славы» уже сегодня. Так, напротив здания № 10 на улице Республики, где располагается следственный отдел СУ СК России по Челябинской области, ямки для будущих кедров были подготовлены заранее. Сотрудники полиции, Росгвардии и следователи заботливо высадили более двух десятков саженцев.

– Я считаю, что подобные патриотические акции обязательно нужно проводить! – сказал сайту «КР» руководитель следственного отдела Следственного управления СК России по Челябинской области Виталий Ерцкин. – Мы приняли в ней участие всем нашим коллективом. Постараемся следить за саженцами и огородить их.