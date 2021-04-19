Кыштымские студенты участвуют в поисковой экспедиции «Путь к победе»

Вчера, 10:57 Категория: Даты

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Пятьдесят километров от Санкт-Петербурга. Небольшая деревня Тортолово. Здесь погибла 73-я отдельная морская стрелковая бригада: в её составе воевали уроженцы Карабаша и Кыштыма, призвавшиеся на Тихоокеанский флот. В августе 1943 года противник ударной группировкой предпринял наступление вдоль левого берега Невы. В течение нескольких дней бригада отбила 17 атак.

Тысячи имён и судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны до сих пор остаются не установлены, память о них – не увековечена. А помнить их важно. Важно знать об их подвигах и рассказывать о них подрастающему поколению. Воспитание патриотизма – одна из основных задач Благотворительного фонда РМК. В рамках социально значимого межрегионального проекта «Хранители Урала» Фонд решил поддержать образовательную поисковую экспедицию «Путь к победе».

Около сорока старшеклассников и студентов с территории присутствия Русской медной компании – Карабаша, Кыштыма, Варны и Коркино – отправятся в составе поисковой экспедиции в село Гайтолово и Тортолово Ленинградской области, где в годы войны шли ожесточённые бои.

Молодые люди не только познакомятся с подробностями тех страшных боёв, но и сами будут по крупицам собирать истории погибших солдат.

В составе поисковой экспедиции, организованной при содействии Благотворительного фонда РМК, будут работать пять студентов кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Это Денис Артёмов, Степан Мамаев, Никита Дементьев, Александр Киприянов и Иван Гаврилов. Вчера молодые люди отправились в Челябинск на транспорте, предоставленном Кыштымским медеэлектролитным заводом. Руководитель команды Валентина Щеглова благодарит предприятие за такую возможность.

Чтобы ребята осознали всю важность и ответственность предстоящих поисков, перед отъездом всех собрали около Вечного огня – именно отсюда в годы Великой Отечественной войны тысячи челябинцев уходили на фронт. Напутственное слово молодым людям сказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, а также председатель Совета ветеранов, генерал-лейтенант Анатолий Сурков.