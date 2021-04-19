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В Кыштымском городском округе отремонтируют квартиры ветеранам войны

19-04-2021, 16:04 Категория: Даты
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По данным городского совета ветеранов, на сегодняшний день в Кыштыме проживают три жителя блокадного Ленинграда, четыре ветерана войны, 101 труженик тыла.

      

Особое внимание – мерам социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Так, например, продолжится работа по ремонту жилья ветеранам. На эти цели в местном бюджете предусмотрено 267 тысяч рублей.

 

В Кыштыме дан старт ставшей уже традиционной патриотической акции «Окна Победы». В прежние годы активное участие в ней принимали образовательные учреждения, украшавшие окна школ и детских садов композициями на военную тематику – георгиевскими лентами, белыми голубями, звездами.

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Теги: Кыштымский округ День Победы окна Победы ветераны ремонт

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