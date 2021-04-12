В Кыштыме приведут в порядок все памятники и мемориальные комплексы, посвящённые Великой Отечественной войне

Вчера, 13:08 Категория: Даты

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Подготовка к празднованию Дня Победы идёт в Кыштыме полным ходом. На прошлой неделе комиссионно были обследованы все памятники и мемориальные комплексы, посвящённые Великой Отечественной войне. В общей сложности – 15 объектов.

Как сказала сегодня сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук, все они в ближайшее время будут приведены в порядок. Так, памятник «Урал ковал Победу» на площади перед Дворцом культуры «Победа» и монумент Скорбящей матери напротив радиозавода подготовит к 9 Мая это же предприятие.

К слову, в Кыштыме нет полуразрушенных или неприглядных памятников и мемориалов, посвящённых Великой Победе. Каждый из них никогда не бывает обделён вниманием. Все объекты своевременно благоустраиваются и чистятся. Тем не менее, в преддверии Дня Победы всем уделяется особо пристальное внимание.

Напомним, губернатор Алексей Текслер провёл заседание по подготовке и проведению в регионе мероприятий, посвящённых Победе советского народа в Великой Отечественной войне. В совещании приняли участие главы всех муниципальных образований области.

– День Победы – это не только торжественные мероприятия, в первую очередь, это внимание к ветеранам, это память, это различные мероприятия патриотического воспитания, это меры социальной поддержки. Мы планируем провести в Челябинске с точки зрения парада полноценное празднование Дня Победы, торжественное построение войск, пролёт самолетов. Считаю, что в целом можно будет рассмотреть возможность приглашения ветеранов, естественно, если они будут вакцинированы и ничего не будет угрожать их жизни и здоровью, – подчеркнул Алексей Текслер.