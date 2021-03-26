Челябинская область готовится к празднованию Дня Победы

Вчера, 11:41 Категория: Даты

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл заседание оргкомитета по подготовке и проведению в регионе мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В совещании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие главы всех муниципальных образований области.

– День Победы – это не только торжественные мероприятия, в первую очередь, это внимание к ветеранам, это память, это различные мероприятия патриотического воспитания, это меры социальной поддержки. Мы планируем провести в Челябинске с точки зрения парада полноценное празднование Дня Победы, торжественное построение войск, пролёт самолетов. Считаю, что в целом можно будет рассмотреть возможность приглашения ветеранов, естественно, если они будут вакцинированы и ничего не будет угрожать их жизни и здоровью, – подчеркнул Алексей Текслер.

Особое внимание в ходе совещания Алексей Текслер уделил вопросам социальной поддержки и медицинского обслуживания ветеранов. Губернатор подчеркнул, что эта работа должна проводиться постоянно, а не только в преддверии 9 Мая. Отдельно глава региона дал ряд поручений по благоустройству воинских мемориалов и мест захоронений участников Великой Отечественной войны. Он поставил задачу в 2021 году перевести все мемориалы со статусом «Огонь памяти» в статус «Вечный огонь». Кроме того, Алексей Текслер уделил внимание вопросам патриотического воспитания молодежи и поручил подготовить план-график проведения патриотических акций в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

– Традиционно мероприятия в День Победы собирают большое количество людей. Наша общая задача – с одной стороны, обеспечить максимальную безопасность, с другой – это должно быть интересно, ярко, значимо. Поэтому, коллеги, впереди много работы и на региональном уровне, и у военных, и на уровне муниципалитетов, – констатировал Алексей Текслер.

Сегодня на оперативном совещании в администрации Кыштымского городского округа первый заместитель главы Пётр Мошкин также уделил внимание вопросу празднования 9 Мая в нашем городе. По его словам, праздник должен быть ярким, торжественным, красивым, но – с соблюдением всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора.