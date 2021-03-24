«Кыштымский рабочий» предлагает читателям вспомнить первоапрельские розыгрыши

Вчера, 16:48 Категория: Даты

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На 1 апреля можно услышать самые невероятные шутки и принять их за правду. Так, много лет назад в первоапрельском номере одной газеты была опубликована заметка, что в московском зоопарке поселился настоящий мамонтёнок, которого нашли замерзшим на Чукотке, отогрели и отправили на постоянное место жительство в Москву. Этой информации поверили, а одна учительница даже привезла из Сибири группу школьников, чтобы полюбоваться на это чудо.

Ещё одна забавная заметка появилась в 1990 году. Тогда в газете опубликовали «самые сенсационные исследования», доказывавшие, что поэта А. Блока на самом деле никогда не существовало. В это поверили практически все серьёзные литературоведы и вступили в бурные прения с редакцией еженедельника.

Мы предлагаем читателям нашей газеты рассказать о самых смешных первоапрельских шутках и розыгрышах. Свои истории пишите в комментариях или присылайте на электронную почту kysrab@kr74.ru Самые

интересные и смешные истории будут опубликованы в газете «Кыштымский рабочий». Фото в тему 1 апреля приветствуется. Ждем ваши письма и комментарии до 30 марта.