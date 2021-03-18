Владимир Путин: «Любовь к Родине делает нас сильными»

Вчера, 17:05 Категория: Даты

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Об этом президент заявил на праздничном концерте, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Вчера , 18 марта, южноуральцы, как и все россияне, отметили седьмую годовщину принятия Республики Крым и города федерального значения Севастополь в состав Российской Федерации. В честь этого события президент РФ Владимир Путин, приехав на праздничный концерт в столичные «Лужники», поздравил всех россиян с годовщиной, сообщает ИА REGNUM.



«Поздравляю вас с праздником — с днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией! — сказал Владимир Путин. – Хочу сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братский народ».



Глава государства заверил, что Россия готова «подставить им плечо и локоть», чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя конкурентные возможности нашей страны.

По словам президента, любовь к Родине заложена в генах русского народа .Владимир Путин в своем выступлении в «Лужниках» спросил зрителей, любят ли они Россию. Стадион единодушно ответил: «Да!»



«Вот эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач».



Напомним, 18 марта 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав России. Этому предшествовал проведенный 16 марта общекрымский референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя поддержали воссоединение.



На Южном Урале также отмечают годовщину прихода Крыма и Севастополя в родную гавань. В честь этого события на Кировке прошел праздничный концерт. А сегодня, 19 марта, годовщину присоединения Крыма к России отметят в Металлургическом районе Челябинска. Праздник начнется в 13:00 на площади около Дворца культуры ПАО «ЧМК» (ул. Ярослава Гашека, 1). Для гостей будет организован большой концерт с участием лучших районных творческих коллективов и развернута полевая кухня с раздачей горячего чая.