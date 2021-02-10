В Челябинске к 75-летию выступления Главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе открылась Всероссийская выставка «Без срока давности»

Вчера, 15:41 Категория: Даты

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Всероссийская выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории открылась 8 февраля более чем в 60 регионах России – от Калининграда до Дальнего Востока. Посетить её могут и жители Кыштымского городского округа.

Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. В Челябинске выставка представлена в Образовательном центре №2 (ул. Скульптора Головницкого, 5).

Вошедшие в экспозицию архивные документы подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план – истребить и поработить население нашей страны, истощить её ресурсы.

Выбор 8 февраля как даты открытия Всероссийской выставки «Без срока давности» не случаен: именно в этот день 75 лет назад, 8 февраля 1946 года, была произнесена вступительная речь Главного обвинителя от СССР Романа Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге. В его выступлении впервые был озвучен весь масштаб зверств нацистских преступников на оккупированной территории СССР. Приведенные факты военных преступлений нацистов стали одними из главных материалов, которые легли в основу обвинительного приговора Нюрнбергского трибунала.

Тематически выставка отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, травля голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение граждан, находящихся в больницах и других лечебных учреждениях. Она охватывает все регионы, оккупированные в годы Великой Отечественной войны в СССР. На выставке представлены наиболее интересные архивные документы из 7 000, выявленных в ходе реализации проекта. В работе над проектом приняли участие 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков – кандидатов и докторов наук.

В декабре 2020 года проект «Без срока давности» признан лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа», которая присуждается за достижения в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Официальный сайт проекта: безсрокадавности.рф.