В Кыштыме в живых остался всего один участник Сталинградской битвы

1-02-2021, 15:33 Категория: Даты

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Завтра, 2 февраля, в России отмечается День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.)

Она была одной из самых жестоких и кровопролитных в Великой Отечественной войне. Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей. В разное время в ней участвовало около двух миллионов человек.

Четвёртого января 1943 года был утверждён план под кодовым названием «Кольцо». Утром 10 января советские войска перешли в атаку. К исходу 26 января немецкая группировка после ожесточённых боёв была зажата на небольшой территории в сталинградских развалинах и 2 февраля 1943 года была полностью ликвидирована. В плену оказались фельдмаршал Ф. Паулюс, 24 немецких генерала и 2500 офицеров с остатками своих войск (всего 91 тысяча человек).

Победа Красной Армии под Сталинградом оказала определяющее влияние на дальнейший ход войны. Советский Союз захватил стратегическую инициативу и удерживал её до полного разгрома гитлеровской Германии в мае 1945 года.

В Кыштымском городском округе в живых остался один-единственный из жителей нашего города – участник Сталинградской битвы. Это Георгий Васильевич Ключников. Ему 96 лет, а третьего мая Георгий Васильевич отпразднует, дай Бог ему здоровья, свой 97-й день рождения.

Когда началась Великая Отечественная война, Георгий учился в речном училище города Благовещенск. К осени 1942 году 18-летний юноша оказался в Сталинграде. В бою он получил ранение руки, но уже через несколько дней снова встал в строй. Кстати, тот самый осколок, который так и остался в теле Георгия Васильевича, напоминает герою о самой ужасной и кровопролитной войне в истории человечества. Георгий Ключников награждён медалью «За оборону Сталинграда».

Как сказала председатель Совета ветеранов Кыштымского городского округа Нина Каданцева, завтра Георгия Васильевича обязательно поздравит представитель от Совета ветеранов.

В Кыштыме в живых остались только четверо участников войны. Это Энвер Гимадеевич Фахурдинов (этим летом ему исполнится 100 лет!), Зинаида Ивановна Курчавова и Борис Васильевич Хайдуков.