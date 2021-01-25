В Кыштыме в живых осталось три жителя блокадного Ленинграда

Вчера, 14:13 Категория: Даты

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Сегодня, 27 января, в России отмечается День снятия блокады Ленинграда. Этот День воинской славы России был установлен в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 года. В этот день, 27 января 1944 года, закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся на протяжении 872 дней. Фашистским войскам так и не удалось вступить в город, сломить сопротивление и дух его защитников.

В Кыштыме в живых осталось всего три человека со статусом «Житель блокадного Ленинграда». Это Тамара Петровна Якушева, Александр Александрович Гурин и Нина Иосифовна Соплякова.

– Тамаре Петровне Якушевой 15 февраля исполнится 96 лет! – говорит председатель Совета ветеранов Кыштымского городского округа Нина Каданцева. – Несмотря на столь почтенный возраст, Тамара Петровна ведёт активный образ жизни! До пандемии она дважды в неделю ходила в бассейн и даже парилась в сауне!

Когда Тамаре было 16 лет, она приехала в Ленинград из Алтайского края. Девушка успела только закончить первый курс фельдшерско-акушерской школы, как началась блокада. Её определили на работу в больницу. Выехать из осаждённого города Тамара смогла благодаря главному врачу больницу, где работала.

Александр Александрович Гурин и Нина Иосифовна Соплякова в апреле отметят свои дни рождения. Обоим исполнится по 82 года.

Александр Александрович родился в Ленинграде. Несмотря на то, что в блокаду он был ещё совсем ребёнком, многое помнит: все, кто мог, вывозили с ленинградских улиц покойников на санках. В блокаде семья Гуриных провела первую зиму. По дороге в эвакуацию отец, инвалид финской войны, умер. После войны восьмилетний Саша и его мама перебрались в Кыштым.

Нине Иосифовне тоже было всего два года, когда они вместе с мамой находились в блокадном Ленинграде. Отец погиб на войне. Девочка с мамой прожили в блокаде полгода, после чего были эвакуированы в Вологодскую область.

Сегодня ни один из жителей блокадного Ленинграда не останется без внимания. В гости к Тамаре Петровне, Александру Александровичу и Нине Иосифовне придут члены ветеранских организаций, чтобы ещё раз поблагодарить живых героев за мужество, терпение и выдержку, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Каждый получит в подарок цветы и конфеты.

Кроме того, мероприятия, посвящённые Дню воинской славы, пройдут во всех библиотеках и школах нашего города.