Поздравление с 87-летием Челябинской области от полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева
Сегодня, 13:29 Категория: Даты
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Дорогие жители Челябинской области!
Сердечно поздравляю вас с 87-й годовщиной образования области!
Ее создание открыло новую страницу в истории Южного Урала. Именно в 30-е годы он стал одним из главных промышленных центров страны. Легендарная Магнитка, другие предприятия эпохи первых пятилеток определили облик Челябинской области.
Значение региона для России трудно переоценить. Область занимает ведущие позиции в металлургии, машиностроении, многих других отраслях. Выдающаяся роль принадлежит ей в создании
и совершенствовании ракетно-ядерного щита страны.
Особых слов заслуживают люди Южного Урала. У них самобытный характер – твердый, мужественный и открытый. Отсюда замечательные достижения во всех сферах деятельности – от искусства до промышленности, от спорта до образования и науки. Имена Григория Носова, Виктора Макеева, Евгения Забабахина, Анатолия Карпова, Лидии Скобликовой, Константина Чуманова навсегда стали гордостью страны.
Челябинская область – мощный и динамичный регион. Здесь успешно реализуются национальные проекты, проводится модернизация промышленности, решаются оставшиеся от прошлых лет экологические проблемы.
Уверен, что Южный Урал ждут новые успехи и достижения. Залог тому – труд и талант его жителей, их любовь к своему краю.
Желаю жителям области здоровья и процветания, счастливой
и долгой жизни на родной земле!