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Поздравление с 87-летием Челябинской области от полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева

Сегодня, 13:29 Категория: Даты
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Дорогие жители Челябинской области!

         Сердечно поздравляю вас с 87-й годовщиной образования области!

Ее создание открыло новую страницу в истории Южного Урала. Именно в 30-е годы он стал одним из главных промышленных центров страны. Легендарная Магнитка, другие предприятия эпохи первых пятилеток определили облик Челябинской области.

Значение региона для России трудно переоценить. Область занимает ведущие позиции в металлургии, машиностроении, многих других отраслях. Выдающаяся роль принадлежит ей в создании
и совершенствовании ракетно-ядерного щита страны.  

Особых слов  заслуживают  люди Южного Урала. У них самобытный характер – твердый, мужественный и открытый. Отсюда замечательные достижения во всех сферах деятельности – от искусства до промышленности, от  спорта до образования и науки. Имена Григория Носова, Виктора Макеева, Евгения Забабахина, Анатолия Карпова, Лидии Скобликовой, Константина Чуманова навсегда стали гордостью страны.

Челябинская область – мощный и динамичный регион. Здесь успешно реализуются национальные проекты, проводится модернизация промышленности, решаются оставшиеся от прошлых лет экологические проблемы.

Уверен, что Южный Урал ждут новые успехи и достижения.   Залог тому – труд и талант  его жителей, их любовь к своему краю.

Желаю жителям области здоровья и процветания, счастливой
и долгой жизни на родной земле!

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Теги: Челябинская область День рождения УрФО Владимир Якушев

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