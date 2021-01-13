Поздравление с 87-летием Челябинской области от полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева

Сегодня, 13:29 Категория: Даты

85

0

Дорогие жители Челябинской области!

Сердечно поздравляю вас с 87-й годовщиной образования области!

Ее создание открыло новую страницу в истории Южного Урала. Именно в 30-е годы он стал одним из главных промышленных центров страны. Легендарная Магнитка, другие предприятия эпохи первых пятилеток определили облик Челябинской области.

Значение региона для России трудно переоценить. Область занимает ведущие позиции в металлургии, машиностроении, многих других отраслях. Выдающаяся роль принадлежит ей в создании

и совершенствовании ракетно-ядерного щита страны.

Особых слов заслуживают люди Южного Урала. У них самобытный характер – твердый, мужественный и открытый. Отсюда замечательные достижения во всех сферах деятельности – от искусства до промышленности, от спорта до образования и науки. Имена Григория Носова, Виктора Макеева, Евгения Забабахина, Анатолия Карпова, Лидии Скобликовой, Константина Чуманова навсегда стали гордостью страны.

Челябинская область – мощный и динамичный регион. Здесь успешно реализуются национальные проекты, проводится модернизация промышленности, решаются оставшиеся от прошлых лет экологические проблемы.

Уверен, что Южный Урал ждут новые успехи и достижения. Залог тому – труд и талант его жителей, их любовь к своему краю.

Желаю жителям области здоровья и процветания, счастливой

и долгой жизни на родной земле!