Сегодня отмечается День российской печати

Вчера, 09:23 Категория: Даты

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13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации, журналистов – День российской печати.

Он связан с исторической датой – началом издания первой российской печатной газеты. (2) 13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости». Первый номер носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета издавалась в Москве и в Санкт-Петербурге.

С 1 января 1870 года «высочайшим повелением» было позволено «устроить в виде опыта приём в почтовых учреждениях подписки на периодические издания – как русские, так и иностранные». В России это было первое распоряжение о проведении подписки на периодическую печать, а уже к 1914 году в стране выходило свыше трёх тысяч периодических изданий.

После 1917 года День российской печати был перенесён на 5 мая – дату, когда вышла в свет главная советская газета «Правда» – и переименован в День советской печати.

Только в 1991 году Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР № 3043-1 от 28 декабря «О Дне российской печати» дата празднования Дня российской печати была возвращена к исторически верной – 13 января.

По оценкам специалистов, на начало 2009 года в России было зарегистрировано более 33 тысяч печатных изданий – это в два раза больше, чем было зарегистрировано в 2000 году. Более половины наименований – это газеты, затем журналы, и лишь малая часть – другие виды печатных периодических изданий.