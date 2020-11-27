В Кыштыме волонтёры вручат женщинам открытки в честь Дня матери

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В предстоящее воскресенье, 29 ноября, в России будет отмечаться один из самых тёплых праздников – День матери.

В Кыштыме в этот день студенты кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа проведут акцию «Позвони маме! Поздравь маму!» Они раздадут на улицах нашего города поздравительные открытки, которые специально к Дню матери были изготовлены по заказу администрации округа.

– Нам отпечатали около одной тысячи цветных открыток, – сказала начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью администрации округа Марина Трегубова. – Волонтёры подарят женщинам открытки, а также напомнят прохожим, чтобы они не забыли позвонить своим мамам и поздравить их с праздником.

Слова благодарности мамам есть и на самих открытках – на фоне нежных цветов надпись: «Спасибо Вам за жизнь, за поддержку, за любовь и полную тепла душу!». Акция пройдёт в разных районах города: на Нижнем Кыштыме, в центре и возле торгового центра «Радуга» на улице К. Либкнехта.