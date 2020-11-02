Губернатор Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днём народного единства

Вчера, 10:14 Категория: Даты

97

0

Уважаемые земляки! Поздравляю с Днём народного единства.



Нам, жителям Челябинской области, этот праздник особенно близок и понятен. История Южного Урала, как и история всей страны, впитала множество самых разных культурных традиций, укладов и обычаев, объединила разные поколения и народы. Но мы всегда умели сплотиться ради общего дела, вместе добиться цели, в случае опасности единым фронтом встать на защиту Родины.



Идея общей судьбы и исторического единства звучит в преамбуле Конституции Российской Федерации. В этом году россияне своим решением дополнительно закрепили в Основном законе тезис о преемственности в развитии Российского государства и признании исторически сложившегося государственного единства. Эта связь с историей, с мудростью прошлых поколений дает нам основу для дальнейшего развития.



Движение вперёд не даётся легко. Но я верю, что вместе нам по плечу любые задачи, будь то в экономике, социально-культурной сфере, оборонном комплексе. Желаю вам, дорогие земляки, успехов во всем, крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях. С праздником, с Днём народного единства!