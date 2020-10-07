В Кыштыме ушёл из жизни ветеран межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский»

Вчера, 16:41 Категория: Даты

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Вчера, 7 октября, на 83-ем году ушёл из жизни майор милиции в отставке Маркин Анатолий Васильевич.

Он пришёл на службу в органы внутренних дел в 1966 году. Почти тридцать лет на закреплённом месте проработал участковым инспектором. Хорошо знал проживающих на нём жителей. Отлично владел обстановкой на участке. К работе всегда относился ответственно, добросовестно, с гражданами был вежлив и тактичен.

За долгие годы работы Анатолий Васильевич был награжден медалями «За безупречную службу» трех степеней, знаком «Отличник Советской милиции».

В коллективе пользовался авторитетом и уважением товарищей. В 1994 году Анатолий Васильевич ушёл в отставку с должности старшего участкового инспектора.

Воспитал троих детей. Был заботливым мужем, отцом, дедом и прадедом.

Руководство, ветераны, личный состав межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким Анатолия Васильевича.