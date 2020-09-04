Жители Кыштыма поддержали всероссийскую акцию «Диктант Победы»

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Вчера в большинстве городов нашей страны прошла всероссийская патриотическая акция «Диктант Победы». К ней присоединились и жители Кыштыма.

В нашем городе были открыты четыре площадки – в кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа, в центральной библиотеке имени Бориса Швейкина, а также в первой и средней второй школах.

– Принять участие в «Диктанте Победы» может любой желающий, – сказала вчера перед началом акции её куратор в городской библиотеке, заведующая отделом обслуживания библиотеки имени Швейкина Дарья Трапезникова. – Диктант призван проверить, знают ли граждане историю Великой Отечественной войны. Третье сентября для диктанта было выбрано неслучайно: в апреле Совет Федерации одобрил законопроект о праздновании Дня окончания войны – 3 сентября. Так и появилась новая дата в мировой истории. Диктант проходит под девизом «Знать, чтобы помнить!», а его цель – привлечь общественность к изучению истории нашей страны.

На выполнение 25 тестовых заданий участникам отводилось 45 минут. В библиотеке свои знания истории проверили 11 кыштымецев. Сюда пришли люди старшего возраста, среди которых были и краеведы, и пенсионеры, и даже бойцы Росгвардии.

– Я участвую в «Диктанте Победы» второй раз, – делится впечатлениями житель Кыштыма, краевед Алексей Мелентьев. – Проверяю свои знания, а заодно смотрю, как написаны задания в тесте. С сегодняшними изменениями в истории может быть разное. Задания для меня были несложные, хотя на один вопрос я отвечать просто не стал. Речь идёт о двадцатом вопросе, где спрашивается о названии мемориала. Не смог распознать. Считаю, что акция эта нужная. Но плохо, что молодёжи участвует мало.

Как уже было сказано, в библиотеку действительно пришли в основном люди старшего поколения. А вот молодёжь участвовала в акции в своих же учебных заведениях.

Так, в филиале колледжа диктант написали 15 человек, столько же – в средней второй школе, а в школе № 1 – 32 человека. Одной из участниц диктанта в первой школе стала девятиклассница Рамзиля Нигаматьянова. Девушка участвует в акции впервые и сильно волновалась.

– Проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны мне предложил мой классный руководитель, – говорит Рамзиля. – И хотя по истории у меня «пятёрка», многие задания показались мне довольно сложными.

Участники узнают свои результаты после 1 октября на сайте Диктант Победы.