В Кыштыме прошли съёмки сказки, посвящённой Дню Российского флага

Вчера, 10:00 Категория: Даты

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Коллектив Народного дома создал видеосказку о том, как Царь Пётр искал цвета для Российского флага. Съёмки проходили на вершине горы Сугомак. Увидеть готовый фильм можно на странице Народного дома ВКонтакте https://vk.com/id485277651.

Напомним, сегодня, 22 августа, отмечается День Государственного флага Российской Федерации.

– Изначально планировали сделать этот сказ как детскую игровую театрализованную программу, – рассказывает режиссёр-постановщик Луиза Левченко. – Но введённые ограничительные меры не позволили осуществить задуманное. Тем не менее, праздники нужно проводить весело, поэтому решили снять видео и выложить его в сеть.

Сюжет сказки основывается на том, что для Петра построили военный корабль, при этом не знали, под каким флагом его отправить в море. Вот и пошёл царь-батюшка на поиски значимых цветов для государственного символа.

Роль Петра сыграл культорганизатор Народного дома Максим Царапкин, Сергей Холин, актёр любительского театра «То, что надо», выступил в образе Льдистого Короля. К съёмкам присоединился житель Кыштыма, бывший КВНщик Алексей Сидоров. Ему досталась роль Водяного царя. Царицей Красное Солнышко стала Надежда Серикова. Капитаном корабля - Михаил Чухонцев. Они тоже работают в Народном доме.

После встречи с героями сказки Царь Пётр определился с цветами флага. Белый – символ мира, правды и душевной чистоты, синий – верность и целомудрие, цвет любви, а красный – цвет силы, означает мужество и великодушие.