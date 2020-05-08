В Кыштыме в окнах домов зажгутся свечи памяти о героях Великой Отечественной войны

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Сегодня, 8 мая, в 22:00 в Кыштыме пройдёт акция «Свеча в окне». Каждый может присоединиться к ней, не выходя из дома.



Дорогие кыштымцы, давайте в этот день зажжём у своих окон свечи в честь людей, которые воевали на фронтах, защищая наше с вами будущее, которые отдали свои жизни за мирное небо над головой. Давайте зажжём свечи в честь тех, кто день и ночь ковал Победу в тылу. Мы помним их! Мы не забудем!