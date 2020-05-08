В Кыштыме артисты выступят во дворах, где живут ветераны

Сегодня, 12:16 Категория: Даты

25

0

День Победы, 2019 года. Фото из архива«КР»

Завтра, с 10:30 во дворы ветеранов Великой Отечественной войны приедет специальная машина со звукоусиливающим оборудованием. Артисты обратятся к ветеранам со словами благодарности и в подарок исполнят песню военных лет.



Для наших героев споют заслуженный артист России, солист Челябинского Государственного академического театра оперы и балета имени М.Глинки Павел Калачёв, солист ансамбля сотрудников МВД «Баллада» Андрей Тарасов, неоднократный победитель и лауреат вокальных конкурсов Полина Рякина.



По телефону ветеранов поздравит глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.



Присоединиться к праздничному концерту смогут все желающие кыштымцы, подпевая музыкантам из распахнутых окон и поддерживая выступление аплодисментами. Концертная бригада выступит во дворах домов на улицах Ленина, Калинина, Дёмина, Республики, Гагарина, Бажова, Пугачева, Долгова, песни прозвучат и в посёлках.



По данным совета ветеранов, на сегодня в Кыштымском городском округе проживают 154 ветерана Великой Отечественной войны, среди них осталось всего восемь участников войны, трое жителей блокадного Ленинграда и двое узников концлагерей.