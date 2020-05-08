В Кыштыме в День Победы будет объявлена единая минута молчания

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В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации в нашей стране перенесены на более поздний срок массовые мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы. Но во всех семьях и домах эта юбилейная дата будет наполнена событиями и воспоминаниями о подвигах наших близких.

Ежегодно во время парада на площади Карла Маркса в Кыштыме объявлялась единая минута молчания светлой памяти, павших в Великой Отечественной войне. Этот год не станет исключением. Завтра, в День 75-летия Великой Победы, в 10:10 стихнут разговоры в домах, зазвучит метроном, кыштымцы услышат из громкоговорителей единый сигнал, а во всех храмах зазвонят колокола.

В течение праздничного дня в Кыштыме будет курсировать передвижная установка. Жители услышат песни военных лет, поздравление главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой. Машина проедет в течение дня по улицам города, в посёлках Тайгинка, Увильды и Северный.Военные мелодии будут звучать также из громкоговорителей.