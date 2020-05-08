Детские сады Кыштыма участвуют во всероссийской акции «Окна Победы»

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Все фото предоставлены управлением по делам образования

администрации Кыштымского городского округа.

Как уже сообщалось на сайте «КР», в России объявлена патриотическая акция «Окна Победы». Её уже поддержали некоторые жители нашего города.

Не остались в стороне и детские сады, где, собственно, и начинается патриотическое воспитание подрастающего поколения. В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне дошкольные учреждения Кыштыма приняли активное участие в акции «Окна Победы».

Как сообщила сайту «КР» начальник отдела дошкольного образования управления по делам образования администрации Кыштымского округа Светлана Киселёва, в детских садах № 2, 5, 8, 12, 14,18, 20, 23, 24, 27, 28 (там, где созданы дежурные группы) воспитатели совместно с детьми работали над оформлением окон в своих группах со всей душой. Георгиевские ленты, цветы, белые голуби, журавли – все эти яркие символы Победы стали не только украшением окон, но и создали праздничную атмосферу.