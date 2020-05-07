Жители Кыштыма могут бесплатно установить на свои телефоны песни Победы

Сегодня, 10:09 Категория: Даты

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Стартовала общероссийская акция «Ура Победе!», посвящённая празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Позвонив на единый бесплатный номер 1945, каждый может бесплатно установить на свой мобильный телефон популярные песни и мелодии Победы в качестве гудка или звонка.

Как сообщила сайту «КР» методист по дополнительному образованию и воспитательной работе управления по делам образования Кыштымского округа Светлана Гунькова, в рамках акции доступно пять песен – символов Победы: «Тёмная ночь», «Прощание славянки», «Нам нужна одна Победа», «Катюша», «Синий платочек». Также эти композиции представлены на официальном сайте юбилея Победы may9.ru и в мобильном приложении «75 лет Победы», разработанном для платформ iOS и Android.

Для удобства разработано голосовое меню. Позвонив на номер 1945, можно легко выбрать наиболее интересный раздел: узнать подробнее об акции, установить мелодии в качестве гудка или звонка, скачать логотип юбилея Победы, а также прослушать исторические хроники Ю. Левитана – символа и голоса Великой Победы.

Акция традиционно проходит при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Все материалы в рамках акции предоставляются бесплатно. Впервые эта акция прошла в 2010 году, а в 2015 году в ней приняли участие более 10 миллионов человек. Акция продлится до 15 мая 2020 года.