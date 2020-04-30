Кыштымский медеэлектролитный завод приступил к ремонту и благоустройству памятников войны

Сегодня, 12:50 Категория: Даты

309

0

Фото из группы "Наш КМЭЗ" ВКонтакте.

По традиции, Кыштымский медеэлектролитный завод ежегодно к Дню Победы приводит в порядок танк Т-34 напротив ДК металлургов, выставку военной техники в том же микрорайоне Нижнего Кыштыма и стелу на братской могиле №3, в которой покоятся 12 рядовых и сержантов Красной Армии. Все они скончались от ран в госпитале, который в военные годы был развёрнут в школе №2 в районе Коноплянки.

В этом году подрядная организация – ООО «Ремсервис» – уже приступила к работам на всех трёх мемориалах.

Как сообщается в социальной группе «Наш КМЭЗ», у памятника Т-34 будут установлены новые бордюры. Рядом с ним и с выставкой военной техники предстоит восстановить и отделать плитняком облупившиеся от времени парапеты, опоры для фонарей. Стелу на могиле уже очистили до металлического основания. Теперь её вновь покроют серебрянкой. Кроме того, специальной плиткой будет выложена вся площадка вокруг памятника.

На ремонт и благоустройство мемориальных комплексов КМЭЗ в рамках договора о социальном партнёрстве с администрацией Кыштымского городского округа выделил 650 000 рублей. Работы на всех объектах должны быть завершены к 8 мая. В канун праздника к ним возложат венки – их тихо, без публики и речей, доставят представители завода.