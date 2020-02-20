Кыштымцы могут поддержать акцию «Бессмертный книжный полк»

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Челябинская областная библиотека для молодёжи приглашает принять участие в международном творческом конкурсе на лучшее прочтение стихотворений о Великой Отечественной войне «Бессмертный книжный полк». Конкурс проводится совместно с областной библиотекой для детей и юношества города Костанай республики Казахстан.

«Бессмертный книжный полк» приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводится в целях сохранения памяти о героизме советского народа, воспитания у молодёжи уважения к бессмертному воинскому подвигу, а также приобщения молодого поколения к чтению книг о войне.

В конкурсе могут принять участие подростки и молодёжь в возрасте от 12 до 35 лет, независимо от места проживания. Главное условие – представить видеозапись художественного прочтения стихотворения одного из советских поэтов, поэтов-фронтовиков или современных поэтов о Великой Отечественной войне. Прочтение должно происходить наизусть на русском языке.

Конкурсные работы принимаются с 19 февраля по 26 апреля включительно по электронной почте unbi74@mail.ru (с пометкой «Творческий конкурс «Бессмертный книжный полк»). Результаты будут опубликованы на сайтах библиотек-организаторов 28 мая.