В Кыштыме определены места для ёлочных базаров

Автор: КР от Вчера, 15:33 Категория: Даты

Согласно постановлению администрации Кыштымского городского округа, ёлочные базары начнут работать с 14 декабря.

Купить ель, сосну, пихту, искусственную ёлку и новогоднюю атрибутику можно будет около торгового здания «Фаэтон» на улице Карла Либкнехта, 178, недалеко от домов на улицах Мичурина, 31, Интернационала, 91, Металлистов, 1а, Карла Либкнехта, 115 и у дома № 1 на улице Боровая.

Время работы ёлочных базаров определено с 10 до 20 часов. Последний день торговли – 31 декабря.